Еще пять чиновников администрации Трампа дадут показания в Конгрессе

Новости мира:"Скандал в Штатах": Пять чиновников администрации США дадут показания в Конгрессе.

Как минимум, пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США, о которых упоминается в показаниях "обличителя" о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского, должны дать показания Конгрессу в ближайшие дни.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN.

Основная часть слушаний запланирована на следующую неделю.

Так, на 14 октября в Конгресс приглашена бывшая советница президента Трампа, отвечавшая за вопросы России и Украины, Фиона Хилл.

На следующий день, 15 октября запланированы слушания с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом, который занимается, в том числе, украинским направлением.

В четверг, 17 октября, ожидается проведение слушаний с послом США при ЕС Гордоном Сондлендом и советником госсекретаря США Ульрихом Брехбулом, фамилии которых неоднократно фигурировали в документах "обличителя". Для показаний в Палате представителей должен прибыть также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор.

Кроме того, по информации CNN, комитеты Палаты представителей требуют официальной повесткой министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, связанные с его контактами как члена администрации Трампа с украинским руководством.

Напоминаем, в пятницу в Палате представителей США проходят слушания с участием бывшего главы Посольства США в Украине Мари Йованович по делу по импичменту президента США.