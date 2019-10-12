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Трамп назвал кандидата на место посла в РФ

Трамп назвал кандидата на место посла в РФ
01:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост посла в России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он выдвинет заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла США в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп говорил в августе, что рассматривает Салливана на работу посла. Салливан также рассматривался как новый советник по вопросам национальной безопасности Трампа, роль которого в конечном итоге перешла к Роберту О'Брайену, бывшему спецпредставителю США по вопросам заложников.

Салливан заменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе через два года на этой должности, на фоне спекуляций, что он будет баллотироваться в губернаторы штата Юта.

В США не изменились настроения граждан о работе Трампа

Салливан был карьерным дипломатом США с 1990 года, занимая должности в Украине, миссии США при Европейском Союзе, в Южной Корее и Гондурасе. Его кандидатуру должен утвердить Сенат.

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США, Россия, РФ, Дональд Трамп, Посол в РФ.
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