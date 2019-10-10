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Четверг, 10.10.2019
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В США не изменились настроения граждан о работе Трампа

В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Большинство американцев, как и за последние месяцы, продолжают не поддерживать деятельность Трампа.

Больше половины жителей США не одобряют деятельность президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса телеканала "Фокс ньюс".

Такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Этот показатель за последние месяцы практически не изменился. Так, в сентябре деятельность Трампа не одобряли 54% американцев.

Между тем, что 43% респондентов поддерживают нынешнего президента США и довольны тем, как он защищает их интересы. Остальные участники опроса не определились с ответом.

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Опрос проводился 6-8 октября. В нем приняли участие более 1 тыс. американцев.

Исследование проводилось на фоне инициированного демократами в палате представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для объявления Трампу импичмента.

Однако по другому социсследованию, после того, как стало известно о возможном давлении Трампа на Украину относительно начала расследование против Байдена, уровень поддержки импичмента главы Белого дома ощутимо вырос, в том числе, среди республиканских избирателей.

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США, Опрос, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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