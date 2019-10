Трамп прокомментировал слова Зеленского на пресс-марафоне

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о полном отсутствии давления на него со стороны главы Соединенных Штатов во время телефонного разговора в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter цитату Зеленского с пресс-марафона в четверг, в которой президент Украины заявил об отсутствии шантажа со стороны президента США.

"Это должно немедленно положить конец разговорам об импичменте!" - написал Трамп.

"Президент Украины только что заявил, выражаясь очень категорично, что президент Трамп не оказывал давления и абсолютно ничего плохого не делал. Он использовал самые категоричные выражения. Это должно покончить с этой аферой демократов", - отметил президент США в другом твите.

The President of the Ukraine just stated again, in the strongest of language, that President Trump applied no pressure and did absolutely nothing wrong. He used the strongest language possible. That should end this Democrat Scam, but it won’t, because the Dems & Media are FIXED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 октября 2019 г.