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Четверг, 10.10.2019
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Трамп прокомментировал слова Зеленского на пресс-марафоне

Трамп прокомментировал слова Зеленского на пресс-марафоне
17:44 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Глава Белого дома отреагировал на сегодняшний пресс-марафон Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о полном отсутствии давления на него со стороны главы Соединенных Штатов во время телефонного разговора в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter цитату Зеленского с пресс-марафона в четверг, в которой президент Украины заявил об отсутствии шантажа со стороны президента США.

"Это должно немедленно положить конец разговорам об импичменте!" - написал Трамп.

"Президент Украины только что заявил, выражаясь очень категорично, что президент Трамп не оказывал давления и абсолютно ничего плохого не делал. Он использовал самые категоричные выражения. Это должно покончить с этой аферой демократов", - отметил президент США в другом твите.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Напомним, Зеленский в четверг заявил журналистам, что не хочет, чтобы Украину каким-либо образом втягивали во внутриполитические процессы в США.

"При всем уважении к Соединенным Штатам и политике Америки: мы - не обслуживающий персонал политики Соединенных Штатов. Мы независимая страна", - сказал он.

Зеленский вновь отметил, что прозвучавшая с его стороны критика в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом была обоснованной, и он озвучивал ее им при встречах.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Импичмент Трампа.
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