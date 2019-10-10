"Я не хотел никого обидеть": Зеленский о беседе с Трампом о Меркель и Макроне

Новости Украины:Владимир Зеленский считает свою критику в адрес лидеров Германии и Франции обоснованной.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отметил, что прозвучавшая с его стороны критика в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом была обоснованной, и он озвучивал ее им при встречах.

"У меня хорошие отношения с госпожой Меркель. Она знает, почему моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что думаю, я всегда так делаю", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

Зеленский отметил, что Меркель и Макрон на встречах ему лично говорили, что их не устраивает в политике Украины, а он говорил им, что не устраивает его.