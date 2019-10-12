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Лесной пожар в Лос-Анджелесе: массово эвакуируют людей

Лесной пожар в Лос-Анджелесе: массово эвакуируют людей
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Недалеко от Лос-Анджелеса бушует лесной пожар.

Из-за пожара вблизи пригорода Лос-Анджелеса приказ на эвакуацию получили жители 12 тысяч домов.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные пожарного департамента Лос-Анджелеса.

Сейчас пожар, который пожарным не удается взять под контроль, занимает более 16 км и бушует вблизи населенного пункта Сульмар, что в 46 км к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Огонь уже уничтожил несколько зданий, однако информации о погибших или раненых пока не поступало.

“Под покровом ночи более 800 пожарных борются с пожаром вместе со многими вертолетами. Однако, мощные ветры переносят искры, быстро зажигая дома и создавая новые возгорания”, - говорится в сообщении.

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По подсчетам американских СМИ, в зоне эвакуации проживает около 100 тысяч жителей.

Напомним: американская компания “Pacific Gas & Electric”, стремясь предотвратить новым лесным пожарам в штате Калифорния, анонсировала отключение электроэнергии, которое охватит 800 тысяч клиентов.

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США, Пожар, Лос-Анджелес, Пожарные, Огонь, Лесной пожар.
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