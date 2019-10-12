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Помпео просят защитить Йованович: опубликовано открытое письмо

Помпео просят защитить Йованович: опубликовано открытое письмо
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Госсекретаря США призывают встать на защиту экс-посла в Украине Мари Йованович, которую допросили в Конгрессе.

Двадцать семь бывших чиновников национальной безопасности США призвали госсекретаря Майка Помпео защитить и поддержать бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом говорится в открытом письме экс-чиновников к Майку Помпео, сообщает CNN.

"Посол Йованович заслуживает вашей постоянной поддержки, как и другие профессиональные дипломаты, которые могут попасть в ловушку в предстоящем расследовании Конгресса и процессе импичмента", - говорится в письме.

Подписанты отметили, что особенно обеспокоены сообщением президента Трампа о том, что "она (Йованович - ред.) пройдет через некоторые вещи", поскольку такие выражения могут быть истолкованы как угроза.

"Все сотрудники департамента - сотрудники дипломатической службы, гражданские сотрудники и политические назначенцы - должны знать, что вы прикрываете их спины в борьбе с оскорбительными политическими атаками и клеветой", - подчеркнули подписанты.

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Под открытым письмом подписались такие экс-чиновники, как бывший заместитель госсекретаря и бывший заместитель советника по национальной безопасности Тони Блинкен; заместитель министра обороны по вопросам политики и бывший посол США в Турции Эрик Эдельман; бывший заместитель государственного секретаря по политическим вопросам и бывший посол в НАТО Николас Бернс; и Джейк Салливан, бывший советник по национальной безопасности экс-вице-президента Джо Байдена.

Как сообщалось, 11 октября бывшая глава американского посольства в Украине Мари Йованович давала показания на слушаниях в Палате представителей по делу импичмента президента США Дональда Трампа. В частности, она сообщила, что президент лично требовал ее увольнения из Госдепартамента США и "развернул кампанию" против нее.

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США, Госдеп США, Мари Йованович, Майк Помпео.
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