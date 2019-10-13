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Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ

Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ
14:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира:В Министерстве иностранных дел России рассказали о долге 50-ти стран перед ООН.

Долг Соединенных Штатов Америки перед Организацией Объединенных Наций превысил $1 млрд.

Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел России.

В МИДе считают, что таким образом Вашингтон хочет подорвать работу ООН.

На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипломатического корпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН.

Отмечается, по состоянию на 9 октября 2019 года более пятидесяти государств, являющихся членами организации, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты ООН.

Сотрудники ООН рискуют не получить зарплату: Гутерреш заявил о кризисе

Теперь, по словам МИД России, в ООН вынуждены принимать меры жесткой экономии.

Вскоре Совет Безопасности и Генассамбеля будут проводить строго два заседания в день в 10:00 и 15:00. Известно, что ранее у них была возможность заседать вечером и ночью.

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Все по теме:

США, ООН, МИД России, МИД РФ, Антониу Гутерреш.
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