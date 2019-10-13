Трамп выделил материальную помощь меньшинствам в Сирии

Новости мира:50 миллионов долларов пойдут на защиту прав человека, поддержку этнических и религиозных меньшинств в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поручил выделить из бюджета 50 млн долларов на финансирование организаций, защищающих права этнических и религиозных меньшинств Сирии, говорится в сообщении Белого Дома.

В сообщении говорится, что Трамп уделяет значимость защите прав "угнетенных" этнических и религиозных меньшинств Сирии.

Денежные средства будут переданы организациям по правам человека, НПО и гуманитарным организациям, способствующим восстановлению этой страны.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.