"Деньги поступали вовремя": глава Пентагона о задержках военной помощи Украине

Новости мира:Министр обороны США, говоря о военной помощи Украине, заявил, что деньги поступали вовремя.

Министерство обороны США получало вовремя средства, предназначенные для оказания военной помощи Украине. Задержки в передаче помощи Киеву, даже если и случались, не нанесли урона интересам Соединенных Штатов.

Об этом заявил в воскресенье, 13 октября, министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News, передает ТАСС.

Так, на вопрос, знает ли он, почему президент США Дональд Трамп распорядился задержать направление военной помощи Украине, министр заявил: "Я ничем не могу поделиться с вами на этот счет. Я приступил к исполнению обязанностей во второй половине июля. С тех пор внимание Минобороны было сосредоточено на трех вещах: на важности военной помощи Украине для сдерживания России, на прогрессе (Киева – ред.) в деле борьбы с коррупцией и на том, как убедить европейских партнеров по НАТО также помогать украинским партнерам".

"Главное заключается в том, что деньги поступали вовремя, а национальным интересам США не было причинено вреда", – добавил он.

Как ранее сообщалось ранее, главу Пентагона обязали предоставить документы о решении задержать военную помощь Украине.