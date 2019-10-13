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Глава Пентагона об "Источнике мира": НАТО не будет воевать против своих союзников

Глава Пентагона об "Источнике мира": НАТО не будет воевать против своих союзников
22:58 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:НАТО не будет воевать против своего союзника - Турции.

НАТО не намерено начинать на Ближнем Востоке войну против своего союзника – Турции. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, комментируя проводимую ВС Турции на севере Сирии контртеррористическую операцию "Источник мира".

"Мы не можем начать на Ближнем Востоке войну против нашего давнего союзника по НАТО – Турции, сражавшегося вместе с нами от Кореи до Афганистана. Для нас этот вопрос не стоит на повестке", - сказал глава Пентагона в эфире телеканала Fox News.

При этом Эспер выразил опасение, что ситуация на севере Сирии может "усложниться". "В настоящее время мы работаем над безопасным выводом оттуда (с севера Сирии – ред.) менее чем тысячи наших солдат. Я не хочу озвучивать в связи с этим какой-либо график, ситуация там меняется каждый час", - отметил он.

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Эспер подчеркнул, что механизированные подразделения, артиллерия и авиация США не будут препятствовать "15-тысячным турецким силам".

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Сирия, Турция, НАТО, Марк Эспер, Источник мира.
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