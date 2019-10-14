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У Байдена-младшего рассказали о его работе в Burisma

У Байдена-младшего рассказали о его работе в Burisma
15:48 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости мира:Сын Байдена прокомментировал работу в Burisma.

Сын бывшего вице-президента и кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер Байден решил покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать повода для обвинений в конфликте интересов.

Об этом заявил адвокат Хантера Байдена Джорджа Месиреса.

По словам адвоката, Хантер Байден не получил никакой прибыли во время пребывания в совете директоров компании BHR. В то же время намерен уйти в отставку из совета директоров компании до 31 октября 2019 года.

Он также не будет работать ни в одной иностранной компании и не будет входить в правление иностранных компаний, если его отец будет избран президентом.

СМИ: Сын Байдена решил уйти в отставку на фоне "украинского скандала"

Адвокат также прокомментировал работу Хантера Байдена в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

"Хантер присоединился к совету как неисполнительный директор, то есть он был независимым членом правления, а не членом управленческой команды. Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании. Как и все директора Burisma, Хантер получил компенсацию за свою работу", - заявил Месирес.

"Хантер покинул пост в Burisma в апреле 2019 года. Несмотря на тщательную проверку, ни один из правоохранительных органов, ни отечественных, ни иностранных, не утверждал, что Хантер осуществлял правонарушения в любой момент в течение своего пятилетнего срока", - добавил адвокат.

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Китай, Демократическая партия, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден.
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