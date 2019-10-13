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СМИ: Сын Байдена решил уйти в отставку на фоне "украинского скандала"

СМИ: Сын Байдена решил уйти в отставку на фоне "украинского скандала"
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сын Байдена решил уволиться из компании с китайским участием, чтобы избежать конфликта интересов.

Сын основного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден решил покинуть пост в компании фонда прямых инвестиций, которую поддерживают государственные структуры Китая. 

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление Хантера, такое решение он принял, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.    

Хантер пообещал, что он не будет работать в компании, которой владеют иностранцы и не намерен состоять в правлении такой компании, даже в случае победы его отца на грядущих президентских выборах в США. 

Так в заявлении Байдена младшего отмечается, что при возможной администрации его отца он будет готов следовать любым инструкциям и стандартам, которые могут быть введены в отношении возможного конфликта интересов. В том числе это касается ограничений относительно зарубежных деловых интересов.  

"Он (Хантер - ред.) продолжит делать так, чтобы его отец не был лично вовлечен в его коммерческие дела", - также говорится в заявлении.

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Отмечается, что Хантер не обсуждал свою работу с отцом. 

"Он никогда не принимал ворох ложных обвинений и против себя, и против отца, сделанных президентом США", - подчеркивается в заявлении.

Интерес к деятельности Байденов возник на фоне призывов действующего президента США к Китаю и Украине о проведении расследований в отношении компаний и организаций, подчиненных Хантеру Байдену. 

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Китай, Демократическая партия, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден.
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