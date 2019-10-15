Скачать
Вторник, 15.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября
Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Приметы и обряды на 15 октября - Киприанов день
Приметы и обряды на 15 октября - Киприанов день

В США после слов Болтона новый виток "украинского дела" Трампа

В США после слов Болтона новый виток "украинского дела" Трампа
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Экс-советник Болтон просил советницу Трампа связаться с юристами Белого дома из-за дел Джулиани в Украине.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в свое время советовал его экс-советнице Фионе Хилл предупредить юристов Белого дома о делах его адвоката Рудольфа Джулиани в Украине, пишет газета The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на свидетельские показания в конгрессе Хилл, которая в то время являлась старшим советником Трампа по России и Евразии, Болтон заявлял ей, что Джулиани был вовлечен в деятельность, целью которой было заставить Украину начать расследование в отношении демократов. Он указывал ей на необходимость уведомить об этом юристов Белого дома.

Кроме того, в ходе одной из бесед с Хилл Болтон называл Джулиани "ручной гранатой, которая рано или поздно взорвет всех вокруг". Также он говорил, что не желает быть причастным к делам Джулиани в Украине.

В США арестовали бизнесмена, связанного с адвокатом Трампа

Хилл выступала на слушаниях перед членами трех комитетов палаты представителей США накануне в течение 10 часов. Она давала показания за закрытыми дверями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Фиона Хилл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
03 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Непростительные мужские ошибки, которые толкают женщин на измены (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь