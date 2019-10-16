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Импичмент Трампа: Пенс официально отказался сотрудничать со следствием

Импичмент Трампа: Пенс официально отказался сотрудничать со следствием
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На прошлой неделе Белый дом отказался сотрудничать с Палатой представителей в контексте расследования по импичменту.

Адвокат вице-президента США Майкла Пенса ответил официальным отказом на запрос комитетов Палаты представителей, которые проводят расследование по импичменту Трампа. Об этом информирует Axios.

"Адвокат вице-президента США Майкла Пенса направил во вторник письмо председателям комитетов Палаты представителей, которые проводят расследование, связанное с президентом Трампом и Украиной, сообщив, что он (вице-президент – ред.) не будет сотрудничать с комитетами по запросу о предоставлении документов", - отмечается в сообщении.

В письме, текст которого приводит издание, адвокат Мэтью Морган настаивает на "незаконности" расследования. По его мнению, оно должно быть инициировано иным процедурным способом.

В то же время адвокат Пенса подчеркнул, что Белый дом признает надзорные права комитетов Палаты представителей, однако нижней палате следовало бы провести всеобщее голосование для узаконивания расследования импичмента, инициированного в одностороннем порядке депутатами от Демпартии.

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На прошлой неделе Белый дом отказался сотрудничать с Палатой представителей в контексте расследования по импичменту. Представители Демократической партии подчеркнули, что расценивают эти действия как препятствие расследованию.

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Импичмент, Белый дом, Следствие, Палата, Дональд Трамп, Майкл Пенс, Импичмент Трампа.
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