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СМИ: Джулиани предлагал Трампу выдать Гюлена Турции

СМИ: Джулиани предлагал Трампу выдать Гюлена Турции
11:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:По данным СМИ Рудольф Джулиани неоднократно предлагал Дональду Трампу выдворить Фетхуллаха Гюлена из страны.

Рудольф Джулиани, адвокат Дональда Трампа, в частном порядке призывал президента США в 2017 году выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в изгнании в Соединенных Штатах.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию бывших должностных лиц администрации президента США, знакомых с дискуссиями.

По данным издания, Джулиани неоднократно заявлял Трампу, что правительство США должно выдворить Гюлена из страны.Турция потребовала, чтобы Соединенные Штаты выдали Гюлена для суда по обвинению в заговоре против Реджепа Тайипа Эрдогана и попытке государственного переворота в 2016 году. Гюлен отрицает причастность к заговору.

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Бывший мэр Нью-Йорка так часто упоминал Гюлена в разговорах с Трампом, что один бывший чиновник назвал эту тему "хобби" Джулиани. "Он был так сосредоточен на этой проблеме - все разговоры были о Гюлене", - вспоминал другой бывший чиновник.Помощники Белого дома были обеспокоены тем, что Джулиани работал от имени правительства Турции. "Мы не собирались арестовывать Гюлена, чтобы показать солидарность с Эрдоганом", - сказал второй чиновник, описывая внутренние дискуссии.

Однако, по словам бывших сотрудников Белого дома, Трамп был восприимчив к этой идее и оказывал давление на советников по вопросу о статусе Гюлена.Один бывший высокопоставленный чиновник администрации вспоминал, что Трамп часто спрашивал, почему Гюлена нельзя передать Турции, называя Эрдогана "моим другом".Чиновники администрации были категорически против этой идеи и заявили президенту, что этот шаг может привести к судебному процессу и нанесет ему политический ущерб.

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В 2017 году Джулиани также безуспешно оказывал давление на тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы он помог в решении другого важного для Эрдогана вопроса: помощи в прекращении судебного преследования турецкого иранского трейдера в США.Джулиани не зарегистрирован в качестве иностранного лоббиста, как он должен сделать, если бы ему платили за лоббирование политических вопросов.В интервью по телефону Джулиани заявил, что никогда не представлял Турцию и поэтому ему не нужно регистрироваться в качестве иностранного лоббиста.

"В настоящее время Джулиани находится под пристальным вниманием из-за его усилий по созданию давления на Украину для расследования против политических конкурентов Трампа. Его более ранние попытки убедить президента выдать турецкого священнослужителя являются еще одним примером, как он, вероятно, продвигал теневую внешнюю политику, оставаясь вне правительства", - отмечает издание.

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Все по теме:

Турция, США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Фетхуллах Гюлен, Импичмент Трампа, Раджеп Эрдоган.
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