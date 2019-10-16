Конгресс не проголосует за импичмент Трампу, по крайней мере сегодня

Новости мира:"Cмертельно важный вопрос" для демократов об импичменте Дональда Трампа будет отложен.

Конгресс США отложил голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Fox News.

"Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому в настоящее время мы его проводить не будем", - сказала Пелоси, подчеркнув, что это "смертельно важный вопрос" для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду.

Как сообщалось, 24 сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования по импичменту Дональда Трампа. Его обвиняют в попытках надавить на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, главного конкурента Трампа на президентских выборах в США.

Напомним, адвокат вице-президента США Майкла Пенса ответил официальным отказом на запрос комитетов Палаты представителей, которые проводят расследование по импичменту Трампа.