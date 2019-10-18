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Трамп доволен переговорами с Турцией: обещает, что не будет усиливать санкции

Трамп доволен переговорами с Турцией: обещает, что не будет усиливать санкции
06:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп пообещал не вводить дополнительные санкции против Турции.

Соединенные Штаты больше не будут усиливать санкции против Турции, поскольку переговоры по мирному урегулированию ситуации и установления буферной зоны на севере Сирии завершились положительно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после прибытия на военно-воздушную базу ВМС США в районе города Форт Ворс, штат Техас.

"Санкции уже не являются обязательными, поскольку Турция делает то, что она делает", - заявил Трамп.

Он добавил, что для того, чтобы вводить или приостанавливать санкции своим указом, президент США не должен получать согласие Конгресса.

МИД Турции об "Источнике мира": Мы приостановим операцию, это не прекращение огня

"Я только хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана, моего друга. И я доволен, что проблемы больше нет", - подчеркнул президент США.

Накануне США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить отрядам YPG отвести свои силы.

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Турция, Дональд Трамп, Источник мира.
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