Трамп доволен переговорами с Турцией: обещает, что не будет усиливать санкции

Новости мира:Трамп пообещал не вводить дополнительные санкции против Турции.

Соединенные Штаты больше не будут усиливать санкции против Турции, поскольку переговоры по мирному урегулированию ситуации и установления буферной зоны на севере Сирии завершились положительно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после прибытия на военно-воздушную базу ВМС США в районе города Форт Ворс, штат Техас.

"Санкции уже не являются обязательными, поскольку Турция делает то, что она делает", - заявил Трамп.

Он добавил, что для того, чтобы вводить или приостанавливать санкции своим указом, президент США не должен получать согласие Конгресса.

"Я только хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана, моего друга. И я доволен, что проблемы больше нет", - подчеркнул президент США.

Накануне США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить отрядам YPG отвести свои силы.