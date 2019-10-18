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В США закроют самую большую тюрьму в мире

В США закроют самую большую тюрьму в мире
08:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США закроют тюрьму "Райкерс", которая находится на одноименном острове в проливе Ист-Ривер.

Власти Нью-Йорка утвердили план, согласно которому закроют Райкерс — самую крупную тюрьму в мире. Об этом пишет издание The New York Times. Как известно, эта тюрьма находится на одноименном острове в проливе Ист-Ривер.

Исправительное учреждение способно вместить 10 тысяч заключенных.

Ожидается, что Райкерс закроют к 2026 году. Согласно одобренному плану, на месте этого места лишения свободы возведут четыре тюрьмы. Их построят в таких районах Нью-Йорка, как Бруклин, Бронкс, Квинс и Манхэттен. При этом данные тюрьмы по размеру будут меньше, чем Райкерс.

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Как отмечается, самую крупную в мире тюрьму закроют из-за многочисленных нарушений и служебных злоупотреблений.

 

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США, Нью-Йорк, Тюрьма, Райкерс, Тюрьма Райкерс.
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