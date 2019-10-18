Отставка министра энергетики США: Трамп уже нашел замену

Новости мира:Трамп заявил, что уже нашел замену для министра Перри.

Глава Белого дома подтвердил отставку министра энергетики Рика Перри, который был одним из "трех амигос" – приближенных к президенту чиновников, отвечавших за украинское направление кабинета Трампа и заявил, что уже нашел ему замену.

Об этом президент США сказал в четверг вечером, открывая фабрику Louis Vuitton в Алворадо, штат Техас, сообщило американское издание The Hill.

"Мы с Риком (Перри – ред.) вели разговоры на протяжении шести месяцев. На самом деле я думал, что он может уйти немного раньше. Но у него очень большие планы. Он будет очень успешным", - отметил президент Трамп, комментируя информацию об отставке министра Перри.

"У нас уже есть преемник (на посту министра энергетики – ред.), мы объявим это уже скоро", - сказал глава Белого дома.

В то же время, Трамп положительно высказался о Перри, назвав его "очень хорошим другом", по которому он будет скучать.

"Мы объявим преемника, и он – я думаю, что в этом случае речь идет именно о "нем" – я думаю, он сделает фантастическую работу", - добавил Трамп.

Министр энергетики США Рик Перри в четверг объявил о своей отставке.

Он возглавлял "президентскую делегацию США на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он стал одним из фигурантов расследования относительно возможного давления администрации Трампа на Украину с требованием провести расследование против семьи Джо Байдена в период президентских выборов в США.