Новости мира:СМИ: Скандал вокруг Дональда Трампа и Джо Байдена "разжег" украинский прокурор Константин Кулик.

Когда действующий украинский прокурор Константин Кулик составил досье на семь страниц на английском языке, в котором обвинил сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, Хантера, в коррупции, он разжег политический пожар, это привело к расследованию импичмента президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на New York Times.

Но даже несмотря на то, что он вновь открывал дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена в совете директоров крупной украинской газовой компании Burisma Holdings, сам г-н Кулик был под подозрением, пишет издание.

Так, Кулик был трижды обвинен в коррупции и обвинен в возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов.

Тем не менее, ничто из этого, в том числе дело, связанное с Байденом, не повредило карьере Кулика, который остается главой департамента Генеральной прокуратуры Украины при новом президенте Владимире Зеленском.

“Продолжающееся присутствие Кулика в залах правительства иллюстрирует смешение политики и уголовного правосудия в Украине, где расследования обычно используются в качестве политического оружия или для защиты деловых интересов богатых кругов. И распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эта тактика проникла в американскую политику”, — пишет автор статьи.

Так, сообщается, что в июльском телефонном разговоре, который является центральным в расследовании импичмента, Трамп попросил Зеленского расследовать дело Байдена, включая предполагаемый конфликт интересов Байдена, когда тот был вице-президентом, и теорию о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Зеленский согласился, заявив, что новый генеральный прокурор “изучит ситуацию”, хотя позже он сказал, что новый прокурор будет действовать справедливо и независимо.

В своем заявлении Генеральная прокуратура отказалась уточнить, сохраняет ли Кулик контроль над делом Байдена, которое в настоящее время проходит проверку, задерживающую любые прокурорские решения.

“Досье Кулика не только оживило дело Байдена. Этот семистраничный документ, который он составил и распространил, также обвиняет американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, — ложной теории, сыгравшей роль в отзыве американского посла в Украине Марии Йованович”, — сообщает издание.

В интервью, опубликованном в The Hill в апреле, Кулик сказал, что пытался дать правительству Соединенных Штатов то, что, по его словам, является свидетельством грубых нарушений со стороны демократов и американских дипломатов, но было заблокировано официальными лицами в американском посольстве в Киеве.

По словам его бывших коллег из прокуратуры, содержание интервью соответствовало теории, изложенной в досье, которое он собрал в конце 2018 года. В досье утверждалось, что украинские прокуроры имеют доказательства того, что “может свидетельствовать о совершении экс-вице-президентом США Джо Байденом коррупционных действий, направленных на личное незаконное обогащение”, пишет автор статьи.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сказал в интервью, что он никогда не передавал досье Кулика личному адвокату Трампа Руди Джулиани. Но записи, сделанные Джулиани во время их встречи в январе и переданные в Конгресс в этом месяце генеральным инспектором Госдепартамента, отражают идеи, изложенные в досье Кулика.

Кроме того, в своих показаниях в ходе расследования об импичменте в пятницу, бывший посол Йованович предположила, что досье Кулика или его основные пункты просочились еще выше в американское правительство. Она сказала, что ее отзыв из Киева прошлой весной был связан с “необоснованными и ложными заявлениями людей с крайне сомнительными мотивами”.

Напомним, процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что президент США Дональд Трамп в июльском телефонном разговоре давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.