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Трамп огласил кандидата на место министра энергетики США

Трамп огласил кандидата на место министра энергетики США
01:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп выдвинул Дэна Бройлета на пост министра энергетики США.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует выдвинуть нынешнего заместителя министра энергетики Дэна Бройлета на замену Рика Перри, который возглавлял это министерство и также неофициально отвечал за украинское направление политики американской администрации.

Об этом президент США сообщил на собственной странице в сети Twitter.

"Хочу поблагодарить министра энергетики Рика Перри за выдающуюся работу, которую он сделал. Он уйдет в конце года, чтобы реализовать другие интересы. Рик был замечательным губернатором Техаса и замечательным министром энергетики", - написал глава Белого дома.

Он также отметил, что продолжает находиться с Перри в дружеских отношениях.

"В то же время я рад номинировать заместителя министра Дэна Бройлетта в качестве нового министра энергетики. Опыт Дэна в этой сфере не имеет равных. Профессионал с большой буквы, я не сомневаюсь, что Дэн прекрасно справится с задачей!",- подчеркнул президент Трамп.

Отставка министра энергетики США: Трамп уже нашел замену

Напоминаем, о намерении Рика Перри подать в отставку с должности министра энергетики США стало известно в четверг. Президент Трамп позже лично подтвердил этот факт.

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США, Отставка, Дональд Трамп, Рик Перри, Министр энергетики США, Дэн Бройлетт.
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