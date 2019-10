Трамп під тиском відмовився приймати саміт G7 на власному курорті

Дональд Трамп заявив, що після критики демократів був вимушений відмовитися від ідеї прийняти в червні 2020 року лідерів країн G7 на власному курорті Trump National Doral у Маямі та продовжує розглядати інші варіанти.

Про це він написав у серії твітер-повідомлень в ніч на неділю.

"Я подумав, що зроблю щось дуже гарне для нашої країни, коли використаю курорт Trump National Doral у Маямі для прийому лідерів G7. Він великий, розкішний, розміщений на сотнях акрів, поруч із міжнародним аеропортом Маямі, з величезною кількістю бальних залів та приміщень для зустрічей", - написав глава Білого дому.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019