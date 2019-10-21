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На американский корабль ВМС установят первый в мире боевой лазер

На американский корабль ВМС установят первый в мире боевой лазер
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:На корабль USS Portland установят первый в мире боевой лазер.

Боевой лазер доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland.

Об этом сообщает издание The Drive.

Сообщается, что лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

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С помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.

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Корабль, Лазер, USS Portland.
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