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Вывод войск США из Афганистана: глава Пентагона "обнадежил" афганских союзников

Вывод войск США из Афганистана: глава Пентагона "обнадежил" афганских союзников
17:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США не намерены выводить войска из Афганистана таким же образом, как из Сирии.

Афганским гражданам не стоит думать, что военные США намерены покинуть Афганистан тем же образом, что и в Сирии, заявил в понедельник в Кабуле глава Пентагона Марк Эспер.

Он указал на долговременные интересы США в отношении Афганистана и подчеркнул, что Вашингтон ведет здесь иную политику, нежели в Сирии.

"Все это должно обнадежить наших афганских союзников и остальных относительно того, что им не следует неправильно интерпретировать наши действия за последние недели в Сирии, которые контрастируют (с политикой - Ред.) по Афганистану", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные в штаб-квартире миссии НАТО Resolute Support.

Комментируя необходимость для США остаться в Афганистане, Эспер перечислил такие угрозы как "Аль-Каида", движение "Талибан" и афганскую ветвь группировки ИГИЛ.

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В свою очередь командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер на той же конференции заявил, что США за прошлый год сократили численность американского контингента на 2 тыс. человек.

"Без ведома публики, в рамках процесса оптимизации, в течение прошлого года мы сократили наши (США - Ред.) силы здесь на 2 тыс. человек", - сказал Миллер.

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Представитель американских сил полковник Сонни Леггетт уточнил, что теперь США располагают в Афганистане примерно 13 тыс. военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком. В Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

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Сирия, Афганистан, Пентагон, Марк Эспер.
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