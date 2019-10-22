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В аэропорту Чикаго взорвалась сумка при погрузке багажа на самолет

В аэропорту Чикаго взорвалась сумка при погрузке багажа на самолет
03:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Полиция заявила, что взорвалась сумка на загрузочном ремни.

В международном аэропорту Мидуэй в Чикаго (США) в понедельник произошел взрыв во время погрузки багажа в самолет мексиканской авиакомпании Volaris.

Отмечается, что взорвалась одна из сумок. Полиция заявила, что взорвалась сумка на загрузочном ремни. Аварийные бригады отреагировали на взрыв бомбы в чикагском аэропорту.

Вскоре власть обнародовала предположение, что взрыв мог быть вызван аккумулятором или зарядным устройством для мобильного телефона. Власти заявили, что взрыв издал громкий шум, при этом в сумке впоследствии не было дыма.

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В результате инцидента никто не пострадал. Позже полиция подтвердила, что инцидент был устранен и угрозы общественной безопасности не было. На время исследования территории аэропорта его работа была приостановлена. Теперь все операции в аэропорту возобновились.

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Аэропорт, Полиция, Чикаго, Аэропорту Чикаго, Взорвалась сумка, Погрузке багажа на самолет.
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