В аэропорту Чикаго взорвалась сумка при погрузке багажа на самолет

Новости мира:Полиция заявила, что взорвалась сумка на загрузочном ремни.

В международном аэропорту Мидуэй в Чикаго (США) в понедельник произошел взрыв во время погрузки багажа в самолет мексиканской авиакомпании Volaris.

Отмечается, что взорвалась одна из сумок. Полиция заявила, что взорвалась сумка на загрузочном ремни. Аварийные бригады отреагировали на взрыв бомбы в чикагском аэропорту.

Вскоре власть обнародовала предположение, что взрыв мог быть вызван аккумулятором или зарядным устройством для мобильного телефона. Власти заявили, что взрыв издал громкий шум, при этом в сумке впоследствии не было дыма.

В результате инцидента никто не пострадал. Позже полиция подтвердила, что инцидент был устранен и угрозы общественной безопасности не было. На время исследования территории аэропорта его работа была приостановлена. Теперь все операции в аэропорту возобновились.