Минфин США продлил приостановку санкций против Беларуси

Новости мира:США продолжат "держать на паузе" санкции против Беларуси.

Американский Минфин продолжил период приостановления санкций против девяти белорусских компаний на полтора года.

Соответствующую лицензию под номером 2G Министерство финансов выдало во вторник.

В документе указаны белорусские предприятия "Белорусский Нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и "Белнефтехим США, ОАО" Белшина ", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк стекловолокно".

При этом в лицензии определено обязательное условие для всех физических и юридических лиц в США отчитываться в Офис по восточноевропейским делам Государственного департамента США о транзакциях или сделках, превышающих $ 50 тыс.

"Эта лицензия заканчивается в 0.01 по восточному времени 26 апреля 2021 года, кроме случаев, если не будет продлена или отозвана", - отмечается в документе.

Как известно, санкции США против ряда предприятий и государственных должностных лиц Республики Беларусь действуют с 2006 года. В то же время, в 2015 году Соединенные Штаты приостановили действие ограничений относительно ряда белорусских компаний. С тех пор период приостановления таких санкций продлевается на основании генеральных лицензий Министерства финансов США.