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Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент

Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
18:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Евросоюз в любой момент может отменить санкции против России.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз в любой момент может отменить санкции против России, введенные из-за ее агрессии против Украины.

Об этом Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

"О том, что нужно снимать санкции, начали говорить ровно на следующий день после того, как эти санкции были введены. Постоянно бродит эта идея в мыслях и в головах, и рука отдельных наших европейских партнеров постоянно тянется на заседаниях Европейского совета, чтобы нарушить консенсус против санкций. Да, санкции приняты ЕС. Они принимаются - их действие продлевается консенсусом. И в любой момент (и мы должны осознавать это) режим санкций может быть "підважений", - сказал он.

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По мнению Кулебы, снижение санкционного давления начнется с отмены секторальных ограничительных мер.

"То есть тех, которые наиболее болезненны. Тогда сигнал будет такой, что санкции остались, мы просто частичку сняли санкций, чтобы поощрить Россию. Но, по сути, вот это и есть главный индикатор - секторальные санкции", - добавил Кулеба.

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Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает действие санкций против РФ. Однако в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.

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ЕС, Россия, Санкции, Дмитрий Кулеба.
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