"Украинское дело": республиканцы штурмовали закрытые слушания в Палате представителей

Новости мира:Республиканцы сорвали закрытые слушания об отношениях Трампа с Украиной.

Многочисленная группа конгрессменов-республиканцев в среду ворвалась на закрытые слушания в Палате представителей, которые проходили в рамках расследования по импичменту президента Трампа, сорвав свидетельства представительницы Пентагона Лары Купер.

Об этом говорится в сообщении американского издания The Hill.

"Республиканцы в Палате представителей штурмовали закрытые слушания в среду в знак протеста против процесса расследования демократов, сорвав свидетельства высокопоставленного чиновника Министерства обороны об отношениях президента Трампа с Украиной", - отмечает издание.

Десятки республиканцев, в том числе представителей партийного руководства, вторглись в зал слушаний, где на тот момент находилась заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер в контексте расследования по импичменту. Протест возглавил ярый соратник Трампа конгрессмен Мэтт Гетц. Республиканцы обвинили демократов в проведении нечестного расследования. Они заявили, что о ходе следствия должны знать не только представители трех комитетов (и демократов, и республиканцев), привлеченных к расследованию, но и другие законодатели.

В ответ на протест председатель Комитета по вопросам разведки конгрессмен от демократов Адам Шифф покинул помещение и перенес слушания на неопределенный срок.