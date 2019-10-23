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"Украинское дело": республиканцы штурмовали закрытые слушания в Палате представителей

"Украинское дело": республиканцы штурмовали закрытые слушания в Палате представителей
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Республиканцы сорвали закрытые слушания об отношениях Трампа с Украиной.

Многочисленная группа конгрессменов-республиканцев в среду ворвалась на закрытые слушания в Палате представителей, которые проходили в рамках расследования по импичменту президента Трампа, сорвав свидетельства представительницы Пентагона Лары Купер.

Об этом говорится в сообщении американского издания The Hill.

"Республиканцы в Палате представителей штурмовали закрытые слушания в среду в знак протеста против процесса расследования демократов, сорвав свидетельства высокопоставленного чиновника Министерства обороны об отношениях президента Трампа с Украиной", - отмечает издание.

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Десятки республиканцев, в том числе представителей партийного руководства, вторглись в зал слушаний, где на тот момент находилась заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер в контексте расследования по импичменту. Протест возглавил ярый соратник Трампа конгрессмен Мэтт Гетц. Республиканцы обвинили демократов в проведении нечестного расследования. Они заявили, что о ходе следствия должны знать не только представители трех комитетов (и демократов, и республиканцев), привлеченных к расследованию, но и другие законодатели.

В ответ на протест председатель Комитета по вопросам разведки конгрессмен от демократов Адам Шифф покинул помещение и перенес слушания на неопределенный срок.

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Украина, Республиканская партия, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Лара Купер.
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