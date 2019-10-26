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Импичмент Трампа: адвокаты Болтона ведут переговоры о даче показаний

Импичмент Трампа: адвокаты Болтона ведут переговоры о даче показаний
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правозащитники Джона Болтона договариваются о даче показаний в Конгрессе.

Адвокаты бывшего советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джона Болтона ведут переговоры с комитетами Палаты представителей относительно возможной дачи им показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"Адвокаты бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона ведут переговоры с тремя комитетами Палаты представителей, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента относительно возможной дачи им показаний", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе бывший главный советник Трампа относительно отношений с РФ Фиона Хилл заявила, что была свидетелем правонарушений в американской внешней политике. Также она сообщила, что Болтон призвал ее сообщить о выявлении нарушения юристу Совета национальной безопасности.

По данным CNN, Хилл сообщила, что Болтон называл личного адвоката Трампа Руди Джулиани как того, кто работал над раскапыванием грязи на Джо Байдена, стремясь найти на потенциального оппонента Трампа "взрывной" компромат.

Бывший посол США в Украине Билл Тейлор заявил на этой неделе, что Болтон выразил обеспокоенность июльским телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Расследование в рамках импичмента Трампа: материалы хотят рассекретить

Напоминаем, в конце сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования по импичменту Дональда Трампа. Его обвиняют в попытке давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, главного конкурента Трампа на президентских выборах в США.

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США, Конгресс, Импичмент, Президент, Советник, Штаты, Дональд Трамп, Джон Болтон.
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