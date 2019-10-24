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Расследование в рамках импичмента Трампа: материалы хотят рассекретить

Расследование в рамках импичмента Трампа: материалы хотят рассекретить
09:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Материалы расследования в рамках импичмента Трампа могут быть обнародованы в середине ноября.

Демократы Палаты представителей США могут обнародовать материалы своего расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа уже в середине ноября, сообщает Washington Post.

Согласно изданию, после того, как группа республиканцев Палаты представителей пыталась сорвать показания заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер, некоторые демократы настаивают на том, чтобы сделать слушания открытыми.

"Есть большая разница между чтением расшифровки и фактическим слушанием истории от людей. Такие люди, как различные послы, которые пришли свидетельствовать, должны прийти и рассказать об этом", - заявил демократ Джим Хаймс.

Так, демократы надеются допросить в открытом порядке и. о. посла США на Украине Уильяма Тейлора и бывшего посла США в Украине Мэри Йованович. Они уже давали показания в закрытом режиме.

Несколько демократов также выразили желание услышать бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который, как сообщается, был ярым противником кампании по оказанию давления на президента Украины Владимира Зеленского.

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Болтон, который ушел в отставку в прошлом месяце, заявил газете, что "скажет свое слово в свое время".

Однако демократы также отметили, что импичмент исторически включал закрытую стадию расследования, за которой следовало публичное разбирательство.

Ранее группа примерно из 25 республиканцев Палаты представителей с возгласами: "Впустите нас!" ворвалась в охраняемый зал, где заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии готовилась давать показания.

В итоге слушания начались после пятичасовой задержки.

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Республиканцы неоднократно критиковали демократов за то, что они разрешили только членам комитетов по разведке, надзору и иностранным делам Палаты представителей присутствовать на слушаниях. По их мнению, информация и стенограммы должны быть доступны всем членам, учитывая серьезность последствий импичмента.

Как сообщалось, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп.
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