Штаты остановили полеты в города Кубы

Новости мира:Американские авиакомпании должны остановить рейсы в Кубу.

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Авиакомпаниям дано 45 дней на отмену всех запланированных рейсов. Ограничение коснулось девять кубинских аэропортов.

«Сегодня я попросил министра транспорта приостановить регулярное авиасообщение между США и всеми кубинскими аэропортами, за исключением аэропорта Гаваны Хосе Марти. Это действие не позволит режиму Кастро получать прибыль от авиаперевозок в США и использовать доходы для подавления кубинского народа»,— прокомментировал решение Госдепартамента госсекретарь США Майк Помпео.

Позднее МИД Кубы выступил с критикой действий Вашингтона, предупредив, что нарушение авиасообщения не заставит власти Кубы пойти на уступки.

В июне 2019 года США ограничили групповые поездки на Кубу для своих граждан.