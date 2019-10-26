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"Ольга" готовится к разрушениям побережья США

"Ольга" готовится к разрушениям побережья США
11:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Смерчи и ураганы будут бушевать в Мексиканском заливе после образования тропического шторма "Ольга".

В Мексиканском заливе образовался тропический шторм "Ольга", который распространится на часть северного побережья залива, ожидаются сильные осадки и возможные наводнения.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные американского Национального центра ураганов.

"Тропический шторм Ольга образовался в Мексиканском заливе, возможны прибрежные паводки в разных частях северного побережья Мексиканского залива", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, шторм вызовет сильные дожди на побережье Центрального залива в Луизиане и в долине Нижнего Миссисипи.

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К утру субботы ожидается образование нескольких смерчей на юго-востоке Луизианы, а также в Миссисипи и юго-западной Алабаме.

Как сообщает CNN cо ссылкой на метеорологов, основной угрозой шторма является сильный дождь. В таких городах, как Новый Орлеан, Джексон и Мемфис, может произойти наводнение.

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США, Ураган, Шторм, Тропический шторм, Шторм Ольга.
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