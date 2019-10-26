"Ольга" готовится к разрушениям побережья США

В Мексиканском заливе образовался тропический шторм "Ольга", который распространится на часть северного побережья залива, ожидаются сильные осадки и возможные наводнения.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные американского Национального центра ураганов.
"Тропический шторм Ольга образовался в Мексиканском заливе, возможны прибрежные паводки в разных частях северного побережья Мексиканского залива", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, шторм вызовет сильные дожди на побережье Центрального залива в Луизиане и в долине Нижнего Миссисипи.
К утру субботы ожидается образование нескольких смерчей на юго-востоке Луизианы, а также в Миссисипи и юго-западной Алабаме.
Как сообщает CNN cо ссылкой на метеорологов, основной угрозой шторма является сильный дождь. В таких городах, как Новый Орлеан, Джексон и Мемфис, может произойти наводнение.