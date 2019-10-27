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Дело об импичменте Трампа: в Госдепе дали показания

Дело об импичменте Трампа: в Госдепе дали показания
07:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Сотрудник Госдепартамента дал показания в деле об импичменте Трампу.

В субботу, 26 октября, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Филип Рикер дал показания в трех комитетах Палаты представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая Украину и Россию.

Как сообщает НВ со ссылкой на Reuters, Рикер заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задержать оказание помощи Украине для давления на Зеленского.

По информации источника, Рикер знал о задержке с оказанием помощи, но не знал причины этого.

Сообщается, что дипломат передал вопросы отношений с Украиной в ведение бывшего спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, главы дипмиссии США в Киеве Уильяма Тейлора, посла США в ЕС Гордона Сондленда и зампомощника госсекретаря Джорджа Кента.

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"Он знал, что Волкер, Сондленд и Кент занимались этим, работали с этим на ежедневной основе… Его взгляд на это состоял… в том, что он должен позволить этим людям заниматься своей работой", — цитирует агентство источник.

В то же время, по словам источника, Рикер пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активнее защищал от нападок Мари Йованович, бывшего посла США в Украине. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Рикер узнал о задержке помощи Украине в конце июля. "Он не участвовал в собрании 18 июля, когда было объявлено о задержке, хотя он слышал об этом от коллег".

Недавно СМИ сообщали, что адвокаты экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона вели переговоры с комитетами Конгресса о возможности его показаний в деле об импичменте.

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США, Дональд Трамп, Филип Рикер.
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