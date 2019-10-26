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Импичмент Трампа: Конгресс США допросит еще одного свидетеля

Импичмент Трампа: Конгресс США допросит еще одного свидетеля
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Конгрессе США возобновили слушания по делу импичмента Трампа.

В субботу в Палате представителей Конгресса США возобновляются слушания свидетелей по делу импичмента президента Дональда Трампа, первый на очереди — профессиональный дипломат Филипп Рикер.

Об этом сообщает CNN.

"Филипп Рикер, профессиональный дипломат, ныне исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, должен дать показания перед тремя комитетами, проводящими расследование импичмента президента Трампа", - говорится в сообщении.

Его показания были отложены из-за памятных мероприятий, посвященных смерти председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса.

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Как отмечает издание, Рикер был одним из государственных чиновников, которые предпринимали согласованные усилия, чтобы защитить тогдашнего посла в Украине Мари Йованович от нападок со стороны американских консервативных СМИ, начиная с марта.

Кроме того стали известны имена и других докладчиков. Таким образом в понедельник перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по национальной безопасности, во вторник — Александр Виндман, главный эксперт Совета национальной безопасности Белого дома по Украине, в среду Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг — Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете национальной безопасности президента США.

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Как известно, накануне в пятницу федеральная судья Берил Ховелл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента. Она также приказала передать комитету Палаты по вопросам судебной власти полный отчёт бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года, включая секретные материалы.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Филипп Рикер.
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