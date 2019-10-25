Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США

Новости Украины:В Раде подготовили письмо к Конгрессу США с предложением предоставить всю информацию по "Азову".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

"… в письме к Конгрессу США содержится предложение предоставить какую-либо необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение к правоохранительным органам Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, которые приведены в письме американских конгрессменов", - написал Яременко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он пояснил, что народные депутаты не могут оставить без реагирования "попытки публичного очернительства одного из наиболее заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".

Текст письма открыт для подписи для всех депутатов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады. "Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября 2019 года", - написал Яременко.

Глава комитета напомнил американским коллегам, что военное подразделение "Азов" создано активистами и участниками Революции достоинства. "Азовцы" принимали участие в освобождении от российской оккупации Мариуполя и большого количества других населенных пунктов, подчеркнул он.

"Мы никогда не забудем подвиг 26-ти азовцев, которые отдали жизни за независимость Украины", - заявил Яременко.

В октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему некоторые экстремистские формирования, в том числе "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO).