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Пятница, 25.10.2019
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
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"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"

"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
09:11 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Министр внутренних дел Украины встретился с главой миссии США.

Попытка дискредитации спецподразделения НГУ является знаком качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков  на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн.

Этим заявлением он прокомментировал официальную позицию нашей страны об появившейся информационной кампании по дискредитации спецподразделения "Азов".

Аваков считает, что "Азов" - абсолютно законное регулярное подразделение Нацгвардии.

Информационную кампанию о распространении "нацисткой идеологии" в личном составе подразделения "Азов" министр назвал позорной. 

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Он считает ее умышленной попыткой порочить и обесславить "Азов" и Нацгвардию в глазах международных партнеров Украины. 

Аваков надеется, что приведенные нашим государством факты учтут соратники и партнеры, которые помогут дать отпор "этим грязным и опасным методам".

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Все по теме:

США, МВД, Арсен Аваков, Азов, Нацгвардия, Кристина Куинн.
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