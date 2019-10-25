"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"

Новости Украины:Министр внутренних дел Украины встретился с главой миссии США.

Попытка дискредитации спецподразделения НГУ является знаком качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн.

Этим заявлением он прокомментировал официальную позицию нашей страны об появившейся информационной кампании по дискредитации спецподразделения "Азов".

Аваков считает, что "Азов" - абсолютно законное регулярное подразделение Нацгвардии.

Информационную кампанию о распространении "нацисткой идеологии" в личном составе подразделения "Азов" министр назвал позорной.

Он считает ее умышленной попыткой порочить и обесславить "Азов" и Нацгвардию в глазах международных партнеров Украины.

Аваков надеется, что приведенные нашим государством факты учтут соратники и партнеры, которые помогут дать отпор "этим грязным и опасным методам".