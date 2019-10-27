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Воскресенье, 27.10.2019

Новейший корабль прибрежной зоны пополнил ВМС США (Видео)

ВМС США ввели в строй новый корабль прибрежной зоны USS Indianapolis. Об этом сообщает ВМС США. Он вошел в состав американского флота во время церемонии в Индиане. Она состоялась в порту города Бернс-Харбор на озере Мичиган. Корабль предназначен для ведения действий в прибрежной зоне и для операций в открытом море.
Укринформ
Фото: Twitter
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США, Корабль, ВМС США, Индианаполис.
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