Новейший корабль прибрежной зоны пополнил ВМС США (Видео)

ВМС США ввели в строй новый корабль прибрежной зоны USS Indianapolis. Об этом сообщает ВМС США. Он вошел в состав американского флота во время церемонии в Индиане. Она состоялась в порту города Бернс-Харбор на озере Мичиган. Корабль предназначен для ведения действий в прибрежной зоне и для операций в открытом море.