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СМИ: Трамп намерен вывести США из договора по открытому небу

СМИ: Трамп намерен вывести США из договора по открытому небу
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу.

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Однако при этом один из собеседников издания заверил, что окончательное решение еще не принято, и "дискуссии продолжаются".

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.

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С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

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Россия, ОБСЕ, Дональд Трамп, Договор об открытом небе.
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