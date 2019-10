Лесные пожары в Калифорнии: эвакуировали 180 тысяч людей (Видео)

В штате Калифорния из-за лесного пожара объявлена эвакуация 180 тысяч человек, живущих в округе Сонома.

Речь идет о крупнейшей эвакуации в истории округа, известного, в первую очередь, производством вина, передает Медуза со ссылкой на NBC News.

В Сономе пожар, получивший название "Кинкейд", по состоянию на 27 октября охватил около 12 тысяч гектаров. Локализовать возгорание в условиях крайне сухой погоды и сильного ветра не удается.

В другой части штата - в округе Лос-Анджелес - в качестве меры предосторожности отключено электроснабжение зданий, в которых проживают около 1 миллиона человек.

В ближайшее время, предупредили власти, может быть прекращено электроснабжение еще 1,5 миллиона потребителей. В округах Сонома и Лос-Анджелес объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Fire encroaching the highway on 128, both sides, in Sonoma Co. in Healdsburg. Major wind gusts kicking up and and trees and power lines down everywhere. Updates to come #KincadeFire @NBCNews @TODAYshow pic.twitter.com/0vYvsLTLk2

— Sam Brock (@SamBrockNBC) October 27, 2019