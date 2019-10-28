В США более подробно рассказали о ликвидации лидера ИГИЛ

Новости мира:Майкл Пенс и Марк Эспер рассказали подробности ликвидации лидера ИГ.

Вице-президент США Майкл Пенс и министр обороны Марк Эспер сообщили дополнительные детали операции против лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США «с большой вероятностью» предполагали, что Багдади будет находиться в здании в Идлибе в Сирии, где он и был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили «разведданные, на основе которых можно было действовать» и благодаря которым операция стала возможной», - говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель федерального правительства подтвердил «Голосу Америки», что операция проводилась с базы в Ираке.

В свою очередь Эспер сообщил, что военные намеревались захватить аль-Багдади живым, но были готовы уничтожить его в случае необходимости.

По словам главы Пентагона спецназовцы призывали Багдади сдаться, но он отказался. «Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя», – рассказал Эспер CNN.

По его словам, Трамп рассматривал несколько вариантов действий, представленных ему военными утром в пятницу. «Он оценил их, задал несколько хороших вопросов, выбрав тот вариант, который давал нам самые большие шансы на успех и на то, что глава ИГ будет находиться там и будет или захвачен, или убит», – добавил министр обороны США.

Эспер также рассказал, что в ходе операции американские военные получили две «небольших» травмы, но уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Трамп ранее сообщил, что была ранена служебная собака американских военных.

Напоминаем, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, вследствие которого был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.