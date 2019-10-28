В США на территорию фермы упал селфи-спутник (Видео)

В американском штате Мичиган на территорию фермы упал стратосферный спутник Samsung. Соответствующее видео обнародовали владельцы хозяйства. По словам супружеской пары, упавший спутник они обнаружили в субботу утром, 26 октября, когда собирались выпустить лошадей, передает The Verge. "Невероятно, посмотрите, что только что упало с неба. 911 сбита с толку. И оно упало на наше дерево", — рассказали фермеры. При этом, судя по опубликованному видео, в результате крушения аппарат, хоть и получил некоторые повреждения, однако выглядел целым. Отметим, что спутник компании Samsung был запущен на прошлой неделе в рамках проекта Space Selfie, который позволял сделать селфи на фоне стратосферы.