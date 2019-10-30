Конгресс США одобрил санкции против Турции

Новости мира:Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

Большинство членов Палаты представителей Конгресса США проголосовали за пакет санкций против Турции из-за агрессии в Сирии - в случае окончательного утверждения Трамп отменить их не сможет. Об этом сообщает The Hill.

"Палата представителей во вторник без особых сложностей одобрила санкции против Турции в связи с ее наступлением на севере Сирии. Законодательная инициатива принята с результатом 403 голоса против 16", - говорится в сообщении.

Документ поддержали 176 республиканцев, и лишь 15 однопартийцев Трампа выступили против.

Как отмечает издание, это показало "редкий двухпартийный протест" против политики Трампа - и одновременно глубокий раскол между позицией Конгресса и страной - союзником по НАТО.

Принятие санкций произошло после того, как глава Белого дома сначала ввел ограничения против Анкары, а на следующей неделе отменил их.

Теперь документ должен пройти процедуру утверждения в Сенате. Республиканцы в верхней палате Конгресса неоднократно критиковали Трампа за вывод войск из Сирии и предательство курдов. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл призвал не торопиться с голосованием за санкции против Турции.

Если поддержка Сенатом законодательной инициативы превысит две трети голосов, как это произошло в Палате представителей, президент не сможет наложить вето на проголосованный проект закона.