"Наркотическая зависимость": Салливан говорит об угрозе "Северного потока" для Украины

Новости мира:Салливан говорит, что Украина "наркотически зависима" от российского газа, поэтому "Северный поток - 2" является для нее огромной угрозой

Проект газопровода "Северный поток - 2" в случае реализации может стать рычагом давления Москвы на Киев, заявил в среду замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ.

"Это может предоставить (России - Ред.) колоссальный рычаг давления", - сказал он на слушаниях в Конгрессе, обсуждая возможные последствия для Украины строительства этого газопровода.

Салливан пояснил, что со временем у Украины появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, потому угроза поставок в обход республики может быть действенной.

"Нашим приоритетом было противостояние реализации "Северного потока - 2", - напомнил Салливан, говоря о позиции администрации США.

Американский дипломат считает, что в создавшейся ситуации США есть смысл помогать Украине эффективнее использовать энергоресурсы и искать альтернативные источники поставок. Кроме того, он считал бы правильным "остановить "Северный поток - 2", чтобы газ продолжал поступать в Украину".