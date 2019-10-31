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Комитеты Палаты представителей США пригласили Болтона дать показания

Комитеты Палаты представителей США пригласили Болтона дать показания
04:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Адвокат Болтона не сразу ответил на просьбу прокомментировать, намерен ли его клиент давать показания.

Комитеты Палаты представителей США, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в среду пригласили бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона дать показания о контактах Трампа с Украиной, сообщает The Hill. Как сообщил изданию осведомленный источник, ожидается, что Болтон даст показания перед Конгрессом в закрытом режиме 7 ноября.

Представитель комитета по разведке Палаты представителей отказался подтвердить, будет ли слушание бывшего советника по нацбезопасности проходить в соответствии с графиком.

"Очевидно, что у него есть очень важная информация, и мы хотим, чтобы он пришел и дал показания", - заявил ранее председатель комитета по разведке Адам Шифф телеканалу ABC, назвав Болтона "очень важным" свидетелем.

Он также отметил, что председатель разведки считает, что Белый дом будет стремиться запретить экс-советнику по нацбезопасности давать показания.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

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США, Импичмент, Показания, Джон Болтон, Дональда Трамп, Комитеты Палаты представителей США.
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