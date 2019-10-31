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Помпео: Разговор Трампа с Зеленским был "уместным"

Помпео: Разговор Трампа с Зеленским был "уместным"
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео настаивает, что разговор Трампа с Зеленским был "уместным".

После громких показаний в Конгрессе США о "двойной" политике Белого дома по Украине с попытками собрать компромат на Джо Байдена, госсекретарь Помпео считает "уместным" общение президентов Трампа и Зеленского во время ключевого телефонного разговора в июле этого года.

Об этом глава Госдепа заявил в интервью телеканалу Fox News.

"На самом деле я не знаю, что говорили свидетели (на слушаниях в Палате представителей - ред.). Сейчас все сообщается из источников, устроенных демократами, которые в этом случае преследуют цель снять президента Трампа", - отметил госсекретарь США.

Таким образом Помпео ответил на вопросы ведущей, согласен ли он с заявлениями чиновника Совета нацбезопасности Алекса Виндмана, что в стенограмме разговора Трампа и Зеленского отсутствовала важная информация, касающаяся семьи Джо Байдена и фирмы Burisma.

"Что мне известно, это то, что я присутствовал во время телефонного звонка, я слушал разговор и считаю, что тот способ, которым президент (Трамп - ред.) общался, был уместным", - подчеркнул Помпео.

Он также отметил, что нынешняя администрация в Вашингтоне "невероятно сосредоточена на нескольких простых вещах" относительно стратегии на украинском направлении. Он напомнил, что нынешнее правительство США предоставило Украине оборонительные системы в отличие от предыдущего.

"Если вам нужна администрация, которая бы жестоко относилась к России, помогала украинскому народу, поддерживала руководство Украины в борьбе с коррупцией, делала все, что нужно для этой страны, то действия нынешней администрации просто фантастические", - подчеркнул государственный секретарь США.

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Напомним, демократы в Конгрессе США подозревают нынешнего главу Белого дома в попытке давления на новое украинское руководство с целью получения преимущества в борьбе с оппонентами на президентских выборах в США.

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США, Президент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Помпео.
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