США в очередной раз ужесточили санкции против Ирана

Новости мира:США расширили санкции против Ирана, теперь под удар попал строительный сектор.

США ввели санкции против строительного сектора Ирана. По мнению главы Госдепартамента США Майка Помпео, новые санкции позволят сохранить надзор за ядерной программой Ирана, передает РБК.

Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия.

Госдепартамент также считает, что иранский строительный сектор напрямую или косвенно подконтролен Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который США признали международной террористической организацией.

В сообщении сказано, что США продолжат усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока тот не прекратить расширение своей ядерной программы.