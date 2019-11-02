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Госдеп США: ИГИЛ сохранила свое присутствие по всему миру

Госдеп США: ИГИЛ сохранила свое присутствие по всему миру
05:53 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:Государственный департамент США считает, что ИГИЛ сохранила свое присутствие по всему миру.

Террористическая организация ИГ сохранила свое присутствие по всему миру благодаря разветвленным сетевым структурам и ячейкам.

Об этом упоминается в ежегодном отчете Государственного департамента США, передает Reuters.

"Несмотря на то, что ИГИЛ утратило почти всю свою физическую территорию, группировка доказала свою способность адаптироваться, особенно в отношении усилий, направленных на то, чтобы вдохновлять или руководить последователями через интернет", — заявил координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

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По его словам, побежденные в ходе военных действий в Сирии и Ираке боевики ИГИЛ "отправились в третьи страны, где создают новые угрозы"

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США, Госдеп, ИГИЛ, ИГ.
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