Американские войска ликвидировали "номера два" в ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что подтверждена гибель "номера два" в ИГИЛ.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп в своем Твиттере.

При этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019