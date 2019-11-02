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Трамп распорядился уменьшить квоту на беженцев

Трамп распорядился уменьшить квоту на беженцев
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп уменьшил квоту на беженцев в следующем финансовом году.

Президент США Дональд Трамп уменьшил квоту на прием беженцев, которых будут принимать Соединенные Штаты в 2020 финансовом году.

Об этом говорится распоряжении американского президента.

"Прием беженцев в количестве до 18 000 для Соединенных Штатов в течение 2020-го финансового года (от 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года - ред.) оправдан гуманитарными проблемами и не затрагивает национальных интересов", - говорится в тексте документа. В документе указали, какие категории беженцев получат количество разрешений на убежище.

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В США готовы защитить 5000 человек, преследуемых по религиозным мотивам, 4 тысяч граждан Ирака, которые помогали США.

Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1500 человек. Остальные 7500 мест получат беженцы других категорий.

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Мигранты, Беженцы, Дональд Трамп.
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